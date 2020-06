Reabertura da economia: Centro de Fortaleza registra 30% do fluxo normal nesta segunda-feira

O Centro de Fortaleza registrou, na manhã desta segunda-feira (8) movimentação de 30% do seu fluxo normal de clientes e profissionais. Foi o primeiro dia da Fase 1 de reabertura de alguns setores da economia no Estado. Em números, são cerca de 105 mil pessoas circulando no local em comparação ao fluxo normal que registra cerca de 350 mil pessoas por dia.

As informações são de Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza. A Câmara veio orientando os cearenses nessa 1º fase do plano de transição econômica devido à pandemia pelo novo coronavírus.

Para comparação, durante a fase de transição iniciada na segunda-feira da semana passada, o índice estava em 10%. Cerca de 17 setores retomaram as atividades no bairro e estão cumprindo rígidos protocolos de higiene, como limpeza de balcões e o uso de máscaras e de álcool em gel.