Reabertura das atividades tem, em 1º lugar, construção civil e, em última etapa, escolas particulares

Os donos de escolas particulares receberam, nesta quinta-feira (28), um duro recado do Governador Camilo Santana (PT) para se conterem na antecipação das aulas com a presença dos estudantes em sala de aula e disse que, pelo plano definido com autoridades de saúde, o ensino particular, por representar grande aglomeração, ficará com um adas últimas atividades a serem retomadas. Em primeiro lugar, estão a construção civil – obras com até 100 trabalhadores, e as lojas de materiais de construção.

Os donos das escolas privadas anunciaram que, no dia 17 de junho, as aulas presenciais seriam retomadas. Camilo, ao lado do Secretário de Saúde, Dr. Cabeto, anunciou novas medidas do isolamento social, com a retomada, aos poucos, de atividades comerciais, industrias e de serviços.

Uma das preocupações, segundo o governador, é para o Ceará manter as ações que garantam a queda no índice de infectados pela Covid-19 e, ao mesmo, assegure o reinício de atividades produtivas.

Confira vídeo do governador Camilo Santana falando sobre as escolas: