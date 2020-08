Reabertura das lojas para atendimento presencial prossegue em Fortaleza e RMF

De modo a dar continuidade ao protocolo de reabertura das lojas, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) retoma, nesta segunda-feira (17), o atendimento presencial em lojas de atendimento da capital e Região Metropolitana de Fortaleza. Assim como as unidades do Centro e Aldeota, as próximas lojas reabertas atenderão mediante agendamento prévio, que pode ser feito no site da companhia, para garantir a segurança de clientes e colaboradores.

Os locais de atendimento em Fortaleza se encontram nos bairros do Conjunto Ceará, Parangaba, Conjunto José Walter e Vila União. Já na Região Metropolitana, serão abertas as lojas de Maracanaú, Eusébio e Caucaia. Vale ressaltar que muitos serviços podem ser solicitados pelos canais de atendimento, mas caso o cliente precise se deslocar até uma das lojas, é obrigatório realizar o agendamento.

Para solicitar atendimento presencial, o cliente deve acessar o portal, escolher o horário e comparecer, sem atraso, na data e no horário marcado à loja de atendimento escolhida. A entrada no ambiente das lojas só será permitida mediante o uso de máscaras, atendendo a determinação do Governo do Ceará que torna obrigatório o uso deste equipamento durante a pandemia.

A operação será feita com metade da capacidade, mantendo o distanciamento necessário entre os guichês dos atendentes. Para reforçar os cuidados nesta retomada, a Cagece sinalizou as lojas com orientações de prevenção e instalou dispersores de álcool gel.

Além das lojas, os demais canais de atendimento continuam à disposição para diversos serviços, que podem ser solicitados de forma prática e rápida pelo aplicativo Cagece App, disponível para Android e iOS, o atendimento virtual com a Gesse, que atende no site da companhia, ou ainda pela Central de Atendimento, no número 0800 275 0195, disponível 24h.

Serviço

Agendamento para atendimento presencial no site www.cagece.com.br

Lojas de atendimento

Unidade Conjunto Ceará: Rua 107-Conjunto Ceará, 12 A (Primeira Etapa)

Unidade Conjunto José Walter: Avenida D-Conjunto José Walter, 550 (Segunda Etapa)

Unidade Parangaba: Rua 7 de Setembro, 174 (Salas 1 e 2)

Unidade Sede: Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030

Unidade Maracanaú: Avenida III-Conjunto Carlos Jereissati, 526

Unidade Eusébio: Rua Mario Perdigão Bastos, 111

Unidade Caucaia: Rua Coronel Correia, 1607

Canais virtuais

Aplicativo Cagece App (Android e iOS)

Gesse, a atendente virtual (www.cagece.com.br)

Central de Atendimento: 0800 275 0195, disponível 24h

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará