Reabertura do comércio cearense deve iniciar no início do mês de junho

O comércio cearense tem boas expectativas para o retorno das atividades. O governador do Ceará Camilo Santana afirmou neste sábado, pelas redes sociais, que planeja reabrir as atividades econômicas a partir de 1º de junho, um dia após o fim do decreto de isolamento social rígido em Fortaleza e nos demais municípios.

A retomada econômica será feita em conjunto com a análise do setor de saúde do governo e vai depender do controle da pandemia de Covid-19 no Ceará.

Veja o anúncio do governador:



O governador também divulgou durante a live como será a divisão dos 200 respiradores entre os municípios cearenses. Em junho, mais 300 equipamentos devem chegar no Estado vindos da China. Camilo também informou que, ao todo, são mais de 2.200 leitos implantados nas unidades de saúde.