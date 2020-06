Lojas do Centro de Fortaleza funcionam em horário reduzido neste sábado

O funcionamento das lojas de rua localizadas no Centro de Fortaleza ocorrerá em horário reduzido neste sábado: das 8 às 14 horas, seguindo determinação do plano de retomada das atividades econômicas do Ceará. De segunda a sexta-feira, o funcionamento permanece o estabelecido na fase 1 do plano, já em execução na capital: das 10 às 16 horas.

De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Ceará, Assis Cavalcante, apesar do horário diferenciado no sábado, o protocolo de segurança sanitária deve ser obedecido de forma integral, como vem acontecendo desde a reabertura das atividades, no último dia 1º.

Já os shoppings centers de Fortaleza abrirão aos sábados e domingos, de 12 às 20 horas – mesmo horário que já está funcionando de segunda a sexta-feira. Os estabelecimentos voltaram a funcionar na última segunda (8).