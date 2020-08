Reação da economia: vendas do comércio cearense saltam 36,1% em junho

A pandemia do novo coronavírus teve grande impacto sobre o comércio cearense. Com a retomada gradual das atividades o volume de vendas do comércio varejista ampliado – que inclui material de construção, veículos, partes e peças – no Ceará saltou 36,1% em junho na comparação com maio deste ano. O resultado foi divulgado na manhã desta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Considerando, entretanto, a comparação entre junho deste ano e junho do ano passado, as vendas do varejo ampliado caíram 8,8%, quarto pior resultado entre as Unidades da Federação. A queda mais expressiva nessa base de comparação foi observada na Bahia (-12,6%).

No Brasil, as vendas do comércio varejista restrito – que não considera material de construção, veículos, partes e peças -subiram 8% em junho ante maio. Quanto ao varejo ampliado, as vendas subiram 12,6% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal.