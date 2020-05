Recursos do FGTS estão na mira dos planos econômicos de combate ao coronavírus

Em meio a pandemia causada pelo novo coronavírus, as finanças dos brasileiros tem sido duramente afetadas. Tanto o Governo Federal quando os gestores estaduais e municipais tem tomado medidas para minimizar os danos econômicas da população em meio a crise. Nesse cenário de perdas financeiras, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que tem R$ 530 bilhões em ativos, entrou na mira dos planos econômicos de combate ao coronavírus.

O governo federal autorizou a realização de mais uma rodada de saques do FGTS e permitiu que as empresas e os empregadores domésticos adiassem por até três meses o recolhimento do tributo de seus funcionários. O saque emergencial que beneficiará milhares de cearenses que tem tido dificuldades em manter a renda, está previsto para começar em 15 de junho.

Segundo o Conselho Curador do FGTS o saque promete liberar até R$ 1.045 para cerca de 60 milhões de trabalhadores, injetando mais de R$ 30 bilhões na economia brasileira. O valor alivia as contas de milhares de cearenses, tendo em vista que a taxa de desocupação no estado no primeiro trimestre de 2020 foi de 12,1%, registrando crescimento de 2 pontos percentuais, ou seja de 20%, em relação aos dados divulgados no quarto trimestre de 2019, quando a taxa ficou em 10,1%.

Os números foram disponibilizados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua), divulgada na sexta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).