Rede pública estadual de ensino começa segundo semestre letivo na próxima segunda-feira

A rede pública estadual de ensino do Ceará se prepara para o retorno às atividades letivas no segundo semestre de 2020. A abertura oficial do semestre será feita pela secretária Eliana Estrela, na próxima segunda-feira, às 9h, no canal da Coordenadoria de Formação Docente e Educação a Distância da Seduc no Youtube.

Considerando a necessidade de manutenção das medidas de distanciamento social para contenção do novo Coronavírus, todas as escolas iniciarão este período letivo exclusivamente de forma remota, seguindo um planejamento de ações com o intuito de preservar o processo de ensino e aprendizagem de maneira segura. As aulas presenciais só voltarão após divulgação de decreto governamental autorizando e normatizando a retomada destas atividades.

Na primeira semana de agosto, tempo que antecede a volta às aulas, as escolas realizam uma nova Jornada Pedagógica, com o objetivo de planejar o que deve ser posto em prática ao longo do semestre, otimizando as estratégias desenvolvidas nos campos pedagógico e administrativo. Para tanto, contam com o suporte das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes) e Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor). As unidades de ensino terão autonomia para promover movimentos de mobilização e de apoio aos estudantes.

Para além do que cada escola pode realizar individualmente, a Seduc realizou parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a Fundação Roberto Marinho para exibição do Programa Vamos Aprender, que oferece teleaulas voltadas à Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A programação, que será exibida em emissoras locais, será organizada por área de conhecimento para que cada escola consiga incorporá-la ao seu quadro de estratégias de ensino remoto.

Afora isso, a programação da Conexão Seduc terá continuidade com a realização de webinars, colóquios temáticos e fóruns para troca de conhecimentos online, estimulando e desenvolvendo a reflexão crítica e criativa, fomentando boas práticas e a comunicação colaborativa entre os atores do processo educativo.

Há, ainda, a previsão de cursos de formação em Tecnologias Digitais para a Educação, voltados aos professores, com o objetivo de oferecer condições apropriadas ao uso de ferramentas digitais.

Enem

Em relação à preparação de estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Seduc tem um conjunto de ações programadas para o segundo semestre. A plataforma Enem na Rede disponibilizará aulas em vídeo, além de materiais estruturados com teoria e exercícios referentes aos temas, sendo o material aberto e gratuito. A ação é resultado do empenho voluntário de professores da rede. O acesso se dará por meio das plataformas Aluno Online e Professor Online.

Por outra via, o Concurso de Redação Enem Chego Junto Chego a 1.000, promovido pela Seduc em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR), busca motivar a prática da escrita de textos do tipo dissertativo-argumentativo e desenvolver as competências exigidas no Exame para a prova de Redação. A previsão é de que durante os meses de agosto e setembro, os alunos da 3ª série do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) possam apresentar até cinco redações sobre cinco temas previamente divulgados por meio de um edital. Dentre os cinco temas, um será sorteado para concorrer às etapas Escolar, Regional e Estadual.

Para auxiliar os estudantes durante a elaboração das redações, serão disponibilizados textos motivadores, via plataforma Enem Mix e Portal Aluno Online, além de uma assinatura digital gratuita do Jornal O Povo, para que tenham acesso a matérias especiais sobre os temas.

Em outra vertente, a Seduc promoverá a ação Enem Mix, também em parceria com a FDR, com aulões virtuais entre os meses de agosto e dezembro. Serão abordados assuntos relativos às áreas de conhecimento do Enem, além de dicas para redação e palestras motivacionais.