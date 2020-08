Reforço na saúde: Ceará recebe novo lote de respirados nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (19), deve desembarcar em Fortaleza a última carga de respiradores adquiridos pelo Governo do Ceará para o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). A informação foi antecipada pelo governador Camilo Santana em live nas redes sociais nesta terça-feira (18).

Ontem desembarcaram 45 equipamentos e amanhã devem chegar os últimos 40, totalizando 700 comprados e recebidos, com recursos próprios do Estado desde o início da pandemia.

Continuamos com essa ampliação de leitos, UTIs e respiradores que salvaram e continuam salvando vidas em todo o estado, disse o chefe do Executivo.

De acordo com o governador este será um grande legado para o Ceará. Com a redução de casos sendo cada vez mais constatada em todas as regiões do estado serão montadas salas de estabilização em pequenos municípios onde não há hospital. Os equipamentos servirão para a instalação dessas salas, garantindo que os pacientes possam posteriormente ser transferidos para unidades e média e alta complexidades, a depender do quadro.

Toda essa estrutura, conforme avaliou Camilo Santana, deve ampliar a atendimento de saúde. Entre os municípios beneficiados com os leitos implantados, estão Icó, Itapipoca, Caucaia, Maracanaú, Iguatu e Tianguá.

Cartão Mais Infância

Desde o início da pandemia o Governo do Ceará tem investido mais ainda no social, além da prevenção, identificação e tratamento de casos de Covid. Neste sentido, nesta semana foi mais uma vez antecipado o pagamento do Cartão Mais Infância a famílias cearenses. Este é o sexto mês consecutivo de antecipação da transferência que iniciou em 2018.