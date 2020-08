Reforço na saúde: centro de testagem para Covid-19 começa a funcionar em Maracanaú

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), por meio do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), inicia nesta quarta-feira, 12 de agosto, o Centro de Testagem para Covid-19, localizado em Maracanaú. O serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h, com capacidade de realizar até 100 testes por dia e 500 por semana. O exame será feito através de agendamento no site.

No Centro de Triagem serão realizados testes de biologia molecular em tempo real, que é o RT-PCR. O exame, feito a partir da coleta de secreções das vias respiratórias, detecta a existência do vírus no organismo. Pessoas sintomática e assintomática poderão fazer o exame.

O exame de RT-PCR é o teste de biologia molecular, que detecta a presença do vírus no paciente. Trata-se da coleta de amostras de secreção do fundo do nariz por meio da introdução de um swab (cotonete). As amostras para o RT-PCR não têm resultado imediato. Elas são encaminhadas ao Lacen para análise e o resultado do exame fica pronto em até cinco dias úteis.

Agendamentos

Os testes devem ser agendados previamente pela plataforma Saúde Digital ou pelo aplicativo Ceará APP, do Governo do Ceará. A abertura de novas vagas acontece semanalmente. Caso não possa comparecer no dia e horário agendados, o usuário deve cancelar a marcação para ceder a vaga a outra pessoa. O resultado do teste sai em até cinco dias e pode ser acessado pelo site Saúde Digital.

Drive-thru

A população também pode ter acesso à testagem para Covid-19 em sistema drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado e também no shopping RioMar Kennedy. Desde o dia 15 dia de junho, quando o serviço teve início no HGF, mais de 4 mil amostras já foram coletadas. No drive do RioMar Kennedy, que começou a funcionar no dia 20 de julho, já foram coletadas 1.200 amostras.