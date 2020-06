Reforço na saúde: hospital de campanha com 42 leitos de enfermaria

O Hospital Regional Norte (HRN), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, iniciou nesta segunda-feira (8) as atividades do hospital de campanha da unidade. Montado no ambulatório do HRN, o espaço conta com 42 leitos de enfermaria de média complexidade para tratamento de pacientes com Covid-19.

Com a abertura do hospital de campanha, o Hospital Regional Norte, localizado em Sobral, terá ao todo 218 leitos Covid-19, sendo 114 de enfermaria e 104 leitos de UTI. Segundo o diretor-geral do HRN, Daniel Hardy Melo, o hospital de campanha é fundamental para ampliar o cuidado aos pacientes.

O hospital de campanha irá possibilitar ao HRN ofertar mais leitos de enfermaria para a rede de saúde na região norte. A unidade irá acolher prioritariamente os pacientes em processo de melhora clínica para a alta, destaca.

A titular da Superintendência de Saúde da Região Norte, Mônica Lima, ressalta que o hospital de campanha do HRN será importante para dar suporte, em especial, à cadeia de municípios de menor parte, que demandam leitos de enfermaria e de UTI em Sobral. A gestora explica que a rede de saúde da região Norte está estruturada por meio de planos de contingência elaborados por cada município, de acordo com o perfil de atendimento.

Os moderados precisam ser referenciados para estarem em acompanhamento de enfermaria e os casos graves precisam ir para UTIs, pondera.

Além dos leitos para atendimento à Covid-19 no HRN, a Área Descentralizada de Saúde na Região Norte conta com outros 215 leitos. Os números podem mudar conforme a criação de novos leitos ou a adaptação de leitos já existentes para atender pessoas com Covid-19.

Testagem

O secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto) ressaltou a importância da testagem da Região Norte para mensurar a circulação do vírus.