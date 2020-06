Hospital de campanha no Sertão Central começa a funcionar

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), do Governo do Ceará, em Quixeramobim, começa a receber pacientes com Covid-19 no hospital de campanha, estrutura montada anexa ao HRSC. São mais 40 leitos de enfermaria para tratamento exclusivo de pessoas diagnosticadas com Covid-19. A implantação de novos leitos no HRSC faz parte do plano estratégico de enfrentamento à pandemia, fortalecendo a regionalização da saúde no Ceará. São mais de 160 novos leitos na Região de Saúde do Sertão Central.

A grande importância dessa ampliação em toda a região é que conseguimos salvar mais vidas. O Governo teve um olhar estratégico para todas as regiões de saúde, com isso nós estamos conseguindo ampliar a assistência, facilitar o acesso, atender com mais qualidade e, consequentemente, salvar mais pessoas, destaca a superintendente da Região de Saúde do Sertão Central, Vânia Cavalcante.

O Ceará possui uma estrutura de saúde bem distribuída pelo interior, com hospitais regionais em Juazeiro do Norte, Sobral e Quixeramobim e com os hospitais pólos e estratégicos. E para reforçar essa estrutura, especialmente no atendimento de pacientes com Covid-19, além do município de Quixeramobim, o Estado realizou investimentos em Fortaleza, Maranguape, Itapipoca, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, Horizonte, Pentecoste, Caucaia, Tianguá, Itarema, Acaraú, Canindé, Quixadá, Iguatu, Aracati, Limoeiro do Norte, Sobral, Juazeiro do Norte, Crateús, Icó e Tauá. Durante a pandemia, as unidades receberam incremento de leitos de enfermaria e de UTIs para o enfrentamento à Covid-19.

Faz parte do plano estratégico de expansão de leitos para atendimento de pacientes com Covid-19 no estado. A Secretaria da Saúde do Estado vem desde o início com esse planejamento de ampliar o atendimento com leitos e hospitais de campanha juntos dos nossos hospitais, onde já existe uma capacidade de você aumentar a complexidade desse paciente se ele necessitar, baseado na evolução do quadro clínico, afirma a secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional, Josenília Gomes.

Além do HRSC, já estão em funcionamento os hospitais de campanha do Hospital São José, Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Geral César Cals, da rede pública do Governo do Ceará. O Estado também está construindo mais dois hospitais de campanha, um em Caucaia e o outro em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde cada um contará com 40 leitos. São mais de 2,6 mil novos leitos para atender a pacientes com Covid-19 em todo o Ceará, nas cinco regiões de saúde: Fortaleza, Cariri, Litoral Leste, Sobral e Sertão Central.