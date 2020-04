Registros de raios no Ceará ultrapassam 162 mil descargas neste ano

Os registros de raios feitos pela Enel Distribuição Ceará, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta, já atingiram 162.497 descargas atmosféricas em 2020. Com as chuvas, o número total de descargas atmosféricas registradas foi contabilizado de janeiro até hoje, 23 de abril, em todo o Ceará. Comparando o quantitativo mensal deste ano, março está em primeiro lugar, com 53.009 raios, seguido por fevereiro, com 47.088, e janeiro, com 42.812. Com esses dados, os registros de 2020 já atingem quase o dobro de 2019, quando foram computados 74.304 raios.

O município mais atingido foi Santa Quitéria (8.034), seguido por Granja (6.204), Sobral (4.849), Crateús (3.598) e Tauá (3.223). Cerca de 60% dos raios foram registrados na área operacional Norte da companhia. Em 2019 Santa Quitéria e Granja também foram os municípios com maiores incidências de raios, sendo Santa Quitéria o primeiro lugar (3.735) e Granja, o segundo (2.242).

O dia com maior número de descargas atmosféricas registradas em 2020 foi 13 de fevereiro, totalizando 8.158 raios, seguido por 8 de janeiro, com 6.713, e, em terceiro lugar, 9 de janeiro, com 6.108.

O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas de todo o Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência. Além disso, o programa conta com previsão de chuvas, monitoramento das áreas e alertas para previsão de riscos, como raios, queimadas, tempestades e fortes ventos para cada local monitorado.

Cuidados dentro de casa durante tempestade

· Evitar o uso do celular, secador de cabelo e ferro elétrico conectados à tomada;

· Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

· Evitar consertos de instalações elétricas;

· Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade:

· Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

· Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.