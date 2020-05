Respiradores foram comprados por preço 4 vezes mais caro pela Prefeitura de Fortaleza, aponta investigação da PF

Segundo apontam investigações por meio da Operação Dispneia, a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o Instituto Doutor José Frota (IJF) contrataram respiradores, para tratar pacientes com a coronavírus, por preço até quatro vezes mais caro do que outras instituições e prefeituras brasileiras. A operação foi deflagrada nesta segunda-feira (25), pela Polícia Federal (PF), o Ministério Público Federal (MPF) e a Controladoria-Geral da União (CGU).

+ Operação da PF investiga desvio de recursos destinados à compra de respiradores em Fortaleza

Segundo os investigadores, os respiradores foram comprados pela Prefeitura de Fortaleza e pelo IJF por cerca de R$ 234 mil. Enquanto em outras cidades do País, o mesmo equipamento foi contratado por R$ 60 mil. E o Estado do Ceará adquiriu o mesmo respirador por R$ 117 mil (metade do preço contratado pelas autoridades de Fortaleza).

Em nota, a Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS) e a direção do Instituto Doutor José Frota (IJF) afirmaram:

“estar totalmente surpresas e indignadas com tal operação e que não existe possibilidade da mesma encontrar qualquer desvio de recurso público”.

Segundo os órgão municipais, todos os procedimentos da compra ocorreram “em completa obediência à legislação vigente e que todos os atos da gestão estavam sendo acompanhados por um comitê de governança que atualizava com informações, periodicamente, os órgãos de controle externo”.

+ Compra de respiradores: Prefeitura de Fortaleza, em nota, reage com surpresa à Operação da PF na Saúde e no IJF

A PF, o MPF e a CGU enfatizaram, em coletiva concedida na manhã desta segunda-feira (25), que a empresa contratada não tinha condições de fornecer os 150 respiradores contratados pelos órgãos municipais de Fortaleza. O capital social da empresa não permite comprar sequer um equipamento.

Cerca de R$ 24 milhões foram pagos antecipadamente pela Prefeitura e pelo IJF pelos respiradores, em dois contratos, de acordo com os investigadores, que acrescentaram que a empresa já respondia a uma investigação em Rondônia por não fornecer testes rápidos contratados naquele Estado.