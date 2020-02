‘Resposta no Alerta Geral’: segurados querem saber mais sobre idade e tempo de contribuição para o pedido de aposentadoria

Com esclarecimentos e muitas informações, a maior rede de comunicação sobre a previdência social, pelo rádio e pela Internet, volta, neste sábado, ao ar, a partir das 7 horas da manhã.

Quem contribui para o INSS deve ficar atento com as normas que estão valendo e precisa avaliar, com segurança, a quantidade de contribuições e a idade para o pedido de aposentadoria. Dezenas de segurados da Previdência Social deixaram, ao longo da semana, no whatassap (085.9.8940.2385) do Alerta Geral, muitas dúvidas sobre a contagem do tempo para solicitar a aposentadoria.

Muita gente ainda ficou com dúvidas quanto a alterações nas regras que definem o número de contribuições e a idade para encaminhar o pedido do tão sonhado benefício que permite aos trabalhadores curtirem mais à vida e diminuírem o ritmo de atividades.

Dúvida dos ouvintes

Uma pergunta do ouvinte/internauta Severino Costa, de Caucaia, é, justamente, nesse aspecto: com 56 anos de idade e 14 anos de contribuição, ele pede esclarecimentos sobre o tempo que ainda precisa esperar para garantir a aposentadoria. O professor Tiago Albuquerque tem explicações bem didáticas, neste sábado, a partir das 7 horas, pelo rádio e pela Internet, para o Severino.

A ouvinte Flávia, de Pacajus, deixou uma mensagem perguntando como a mãe dela, com dois intervalos de contribuições como funcionária de uma empresa de óleos e mais um tempo na agricultura, pode receber a aposentadoria uma vez que o primeiro pedido foi negado. A resposta, também, para a Flávia está no ar, neste sábado.

O Elizeu, de Viçosa, em Minas Gerais, receberá resposta à dúvida sobre as razões para redução e, também, suspensão da aposentadoria por invalidez.

Curiosa é a pergunta do Juscelino Rodrigues, de Goiania, que pagou 17 anos ao INSS, parou por três anos e, aos 63 anos, quer saber se, recolhendo apenas uma contribuição por ano, não irá ser prejudicado na hora de requerer a aposentadoria. A resposta para o Juscelino é muito boa e beneficia, também, milhares de outras pessoas nessa mesma situação.

O Jornal Alerta Geral recebeu, também, mensagens sobre as chamadas condições especiais, o fator dos aspectos insalubres e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP ) para quem se expõe a ambientes que geram prejuízos à saúde e quer antecipar a aposentadoria.

É, com essa preocupação, que o Marcos Vanderley, na Grande Fortaleza, mandou um recado pedindo esclarecimentos sobre o PPP que pode beneficiá-lo na contagem do tempo para a aposentadoria. Marcos, que contestou na Justiça a soma do tempo de PPP, não se conforma com a mistura da insalubridade e a periculosidade e, ao acompanhar o Alerta Geral, terá as explicações que precisa para brigar pela aposentadoria.

Veja o recado do jornalista Luzenor de Oliveira:

Alerta na rede

Você pode acompanhar o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria pelo rádio (FM 104.3 e FM 107.5 – Grande Fortaleza, 32 emissoras no Interior e, também, pela Internet.

