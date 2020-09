Restaurante anuncia 7 mil cupons de descontos via delivery

O restaurante Delivery Menu, do grupo cearense Menu Brands, completa 7 anos em setembro e lança uma campanha especial. Ao longo do mês, serão distribuídos 7.000 cupons de R$ 10, totalizando R$ 70 mil nos pedidos realizados via iFood.

Pioneiro em Fortaleza quando o assunto é entrega de pratos assinados por chefs, a marca surgiu quando a Capital possuía, principalmente, opções de delivery focadas em pizzas e culinária oriental, por exemplo.

“A gente entrou no delivery acreditando na virada deste segmento, que passava de um mercado amador como mais uma ponta, apenas mais um acréscimo de faturamento dos restaurantes que tinham salão. A gente entrou naquele momento, quando muitos achavam que estávamos delirando por entrar com um negócio que era 100% delivery, em uma operação que trazia um produto diferente, que vinha na vanguarda do mercado com pratos executivos assinados por chefs de cozinha”, comenta Tiago Diógenes, CEO do Menu Brands.

Com selo de super-restaurante do iFood, o Delivery Menu possui em seu cardápio massas, sanduíches, milanesas, grelhados e receitas brasileiras com versões deliciosas preparadas pela renomada chef de cozinha Bia Leitão.

Atualmente, a marca é líder no segmento de delivery em Fortaleza. Além disso, é considerada a primeira dark kitchen do Brasil, antes mesmo do conceito ganhar forma. Hoje, pode ser entendida como uma operadora que aglomera marcas 100% delivery para ganhar em eficiência logística.

“A gente tenta sempre se antecipar às tendências do mercado. Essa é uma tendência mundial e estivemos à frente deste movimento no Brasil. Em 2017, nós já havíamos lançado nossa dark kitchen e agora estamos replicando esta receita lançando em outubro nosso hub na Parangaba, conseguindo atender mais e mais bairros de Fortaleza”, comemora Diógenes nesta data de aniverśario.

Opções variadas

Para quem quiser aproveitar a promoção de 7 anos, há opções e combos para a família com acompanhamentos exclusivos. Hoje, entre os mais pedidos estão o frango ao molho de queijos com bacon, frango teriyaki, sobrecoxa desossada com barbecue artesanal, peixe à delícia adicionado e tiras de carne ao molho gorgonzola.

Os preços são variados e acessíveis, já que é possível adquirir itens a partir de R$ 19,90, como Fettuccine Alfredo tradicional, que leva a receita tradicional romana com fettuccine refogada na manteiga com ervas e clássico molho a base de creme de leite e parmesão. Durante o mês de aniversário, preços promocionais também estarão à disposição da clientela.

Além da opção via aplicativo, o Delivery Menu recebe pedidos por meio do telefone 3264-1099.