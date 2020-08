Resultado das inscrições do Fies e da 2ª chamada do Prouni serão divulgados nesta terça

Milhares de estudantes cearenses aguardam com expectativa o resultado de processos seletivos para conquistar uma vaga no ensino superior. Os resultados das inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil e da 2ª chamada do Programa Universidade para Todos serão divulgados nesta terça-feira.

Os candidatos pré-selecionados no Fies para obter o financiamento em cursos superiores não gratuitos, em instituições de educação superior particulares, tem até o dia 6 deste mês para realizar a complementação da inscrição. Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do Fies poderão disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera, a inclusão será automática.

Já os candidatos que não forem selecionadas em nenhuma das duas chamadas do ProUni, ainda podem disputar uma bolsa por meio da lista de espera. O prazo para que o candidato inscrito manifeste interesse nessa última etapa da seleção do Prouni de 18 a 20 de agosto. Nesse caso, o resultado será divulgado no dia 24 de agosto.