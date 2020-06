Camilo Santana prorroga isolamento social no Ceará

O Governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou na noite deste sábado (13) a prorrogação do Decreto de isolamento social no Ceará por mais sete dias. De acordo com o gestor estadual, Fortaleza permanece na fase 1 do plano de retomada da economia no Ceará e o restante do Interior na fase de transição do plano. A informação foi dada por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais do governador.

Segundo Camilo, a região Norte do estado é a que mais traz preocupação devido ao aumento nos números relacionados ao coronavírus. Diante desse cenário, os municípios da Região Norte devem seguir com critérios mais rígidos, especialmente, em Aracaú, Camocim, Sobral e Itarema – as quais permanecem com recomendação de lockdown. No Cariri, região que também requer mais cuidados pelo avanço de casos, deverá haver maior rigor na fiscalização para evitar aglomerações.

Como resultado da reunião com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Prefeitura de Fortaleza e autoridades de saúde onde foram apresentadas as decisões do Comitê Científico de Combate ao novo coronavírus, liderado pelo Dr. Cabeto, foram sugeridas medidas que devem ser adotadas no decreto de isolamento social.

Uma das avaliações foi de que a capital cearense prossegue em uma tendência de queda no número de casos da doenças, óbitos e na demanda por atendimento em unidades de saúde.

Camilo ressaltou que todas as decisões que vem sendo tomadas durante o período de pandemia estão baseadas nas orientações dos profissionais de saúde. O Governador aproveita a oportunidade para elogiar a atuação dessa categoria de profissionais que atuam na linha e frente do combate ao coronavírus no Ceará.