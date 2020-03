Retomada da vacina de gripe para idosos gera filas no estacionamento do Iguatemi

A partir deste final de semana a campanha de vacinação contra a gripe H1N1, H3N2 e influenza b começou a ser retomada em Fortaleza no modelo “drive-thru”, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza. No sábado (28) e no domingo (29), a vacina será disponibilizada no estacionamento dos shoppings Riomar Papicu, Riomar Kennedy, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul e Iguatemi. Com a retomada do serviço de vacinação para idosos, filas se formaram no estacionamento do Iguatemi.

Campanha de gripe

O público-alvo da campanha continua o mesmo: pessoas acima de 60 anos e profissionais da saúde. Na segunda-feira (30), a vacinação estará disponível nos 113 postos de saúde e nas 200 escolas municipais selecionadas. A descentralização tem como objetivo atender idosos de 60 a 79 anos, evitando que eles fiquem em aglomerações.

O serviço Drive de Vacina permite a aplicação da dose sem a necessidade da população sair do veículo em seis shoppings de Fortaleza. Cada ponto contará com uma equipe de 10 profissionais, dentre eles enfermeiros e técnicos. Na primeira etapa da campanha, o esquema especial de imunização atendeu 11.180 pessoas na faixa etária prioritária.