Retorno das atividades aumenta demanda e litro da gasolina sobe 1,69% no Ceará

O crescimento da demanda por combustíveis com a retomada de boa parte das atividades econômicas no Ceará e os efeitos do aumento de 5% no preço da gasolina vendida nas refinarias efetuado pela Petrobras, no início deste mês, fizeram com que o combustível ficasse 1,69% mais caro na última semana na comparação com a semana imediatamente anterior, chegando a, em média, R$ 4,259 no Estado.

O aumento no preço médio da gasolina no Ceará, entre a primeira e a última semana do mês, é de 3,2%. A média de R$ 4,259 resulta de um preço mínimo de R$ 3,89 e R$ 4,99. A pesquisa foi feita pela ANP em 217 postos de combustíveis no Estado. Na avaliação do consultor na área de Petróleo e Gás, Bruno Iughetti, a expectativa agora, após sucessivas semanas de alta, é que os preços se estabilizem.