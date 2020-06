Revista da UFC promove debate sobre Reforma Tributária e políticas sociais

Tributação regressiva, fundo público e políticas sociais”. Este é o tema do próximo debate promovido pela Revista Labor UFC, com a participação de Evilásio Salvador, economista, doutor em Política Social pela UNB, onde é professor na graduação em Serviço Social e no Programa de Pós-Graduação em Política Social(Mestrado/Doutorado).

Salvador é autor, entre outras publicações, do livro Fundo Público e Seguridade Social no Brasil, tendo dezenas de artigos publicados sobre orçamento público, tributação, seguridade social e financiamento das políticas sociais. Desenvolve pesquisa na área de Fundo Público, Política Social, Financeirização e Orçamento Público e financiamentos de políticas e programas sociais.

O debate acontece nesta segunda-feira (22.06), às 19 horas, tendo como mediador Eudes Xavier, sindicalista e ex-deputado federal. Eudes Xavier atuou na Comissão do Trabalho e Serviços Públicos da Câmara dos Deputados, e integrante do Labor/UFC.

Confira a declaração do mediador Eudes Xavier.

Acompanhe via Faceebook (https://www.facebook.com/revistalaborUFC ou no Youtube (https://www.youtube.com/UCQGuyERuXzLz3Ii9BkyEe8g).