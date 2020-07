Roberto Cláudio anuncia pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores em agosto

Os servidores municipais da Prefeitura de Fortaleza devem receber o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário no dia 20 de agosto, conforme anunciado pelo prefeito da capital, Roberto Cláudio. Durante um reunião, nesta sexta-feira (3), com representantes de servidores municipais na Mesa Permanente de Negociação e uma comissão de vereadores, o gestor municipal garantiu o pagamento no próximo mês.

A primeira parcela equivale a 40% do 13º salário, ainda sem os descontos de impostos. A folha extra vai totalizar um montante de cerca de R$ 98 milhões, calculada com base na folha de pagamento do mês de julho, beneficiando 52.339 servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Somando a folha de pagamento do mês de julho, que será paga no dia 1º de agosto, com a primeira parcela do 13º e a folha do mês de agosto, que será paga no dia 1º de setembro, a Prefeitura de Fortaleza estará injetando na economia local mais de R$ 698 milhões, no período de 31 dias.

Segundo Roberto Cláudio, mesmo diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Fortaleza continua empenhada em manter o equilíbrio das contas públicas, assegurando os compromissos com os servidores.