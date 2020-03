O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, se pronunciou em suas redes sociais a respeito do discurso de Bolsonaro transmitida em rede nacional na noite desta terça-feira (24). Roberto Cláudio classificou de grave, confusa e contraditória a mensagem do chefe do executivo à nação sobre a pandemia do novo coronavírus.

Veja na íntegra o comentário de Roberto Cláudio: