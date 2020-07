Roberto Cláudio é incluído no grupo Prefeitos Campeões para o Crescimento Inclusivo de organização

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio foi incluído no grupo Prefeitos Campeões para o Crescimento Inclusivo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A organização apoia governos locais no monitoramento dos padrões de vida e na elaboração de pacotes de políticas que promovam a igualdade e o crescimento.

Roberto Claudio é o segundo prefeito brasileiro a fazer parte do grupo. Além dele a organização incluído Marcelo Crivella, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A página na internet da organização apresenta a biografia do prefeito sua trajetória na administração do Município de Fortaleza.



Acesse o site com a relação completa dos Prefeitos.