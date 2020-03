Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, testa positivo para coronavírus

Mesmo sem apresentar sintomas da Covid-19, o chefe do executivo municipal fez os testes por orientação de especialistas, já que manteve contato direto com pessoas já detectadas com a doença. Antes mesmo de receber o resultado dos exames, Roberto Cláudio decidiu manter isolamento domiciliar.

Roberto Cláudio vai prestar mais esclarecimentos às 9h30 deste sábado (21), em live por meio do seu perfil no Facebook. Ele explicará como vai manter a rotina de trabalho nos próximos dias, durante as operações de contenção do novo coronavírus em Fortaleza.