Roberto Pessoa pede licença da Câmara para priorizar disputa pelas Prefeituras de Maracanaú e Fortaleza

O deputado federal Roberto Pessoa (PSDB) decidiu pedir licença do mandato, por quatro meses, para se dedicar a disputa pelas Prefeituras de Maracanaú e Fortaleza. O pedido de licença proporciona a volta à atividade parlamentar do empresário Danilo Forte que, em 2018, ficou como primeiro suplente do PSDB. Danilo conversou com Roberto Pessoa e vai ajudá-lo nas eleições em Maracanaú e na Capital.

Em Maracanaú, cidade que administrou por dois mandatos, Roberto é pré-candidato, mas aliados não o sentem convencido a entrar na briga porque gostaria de ter a filha Fernanda como candidata à sucessão do prefeito Firmo Camurça. Roberto ainda não conseguiu a unidade no grupo político e enfrenta resistência ao nome de Fernanda. Ele, porém, não jogou a toalha nas articulações para eleger a filha em Maracanaú.

FORTALEZA

Dissidente do PSDB em Fortaleza, Roberto Pessoa decidiu ignorar a pré-candidatura do tucano Carlos Matos à sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT) para apoiar o capitão Wagner (PROS), que reúne os aliados do presidente Jair Bolsonaro e lidera as pesquisas de intenção de votos na Capital. Roberto quer ampliar a base de apoio partidário ao capitão e, ao sentir desgaste da administração Roberto Cláudio, enxerga um cenário favorável a vitória do Capitão Wagner.

A movimentação nos bastidores políticos em Maracanaú e Fortaleza, com o pedido de licença de Roberto Pessoa, ganhou destaque, nesta quarta-feira (17), no Bate Papo Político, entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, no Jornal Alerta Geral.

O 'Alerta Geral' tem a maior cobertura no Ceará

