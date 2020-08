Rodada de negociação: Camilo e Lula avançam em conversas sobre aliança PT-PDT em Fortaleza

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta terça-feira (11), informações sobre a segunda rodada de conversas entre integrantes da cúpula estadual do PT com o Governador Camilo Santana. Lula entrou na discussão sobre a montagem de uma aliança com o PDT na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. O interlocutor entre Camilo e Lula na sucessão do prefeito Roberto Cláudio é o deputado federal José Nobre Guimarães.

Guimarães, ao lado do deputado estadual Elmano Freitas, do presidente regional do PT, Antonio Filho, o Coni, e do vereador Guilherme Sampaio, foram ao Palácio da Abolição, nessa segunda-feira, para uma reunião com Camilo que, embora mantenha silêncio sobre a sucessão municipal em Fortaleza, tem se empenhando nas articulações para evitar um racha na base partidária aliada.

O encontro é um desdobramento da primeira conversa virtual entre o governador cearense e o ex-presidente Lula que, nas próximas horas, terá uma reunião com a pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, Luizianne Lins. Lula e Luizianne tiverem um bate papo, nessa segunda-feira, durante encontro dos pré-candidatos do PT a Prefeituras de Capitais e ambos voltarão a se reunir, de forma remota, para avaliar o cenário eleitoral na Capital.

A pouco mais de 30 dias para o encerramento do período de convenções (31 de agosto a 16 de setembro) para escolha dos candidatos a prefeito e a vereador nas eleições municipais, o governador Camilo Santana se aprofunda nos bastidores para evitar que o PT e o PDT estejam em palanques distintos na disputa pela Prefeitura da Capital.

O PT lançou a candidatura de Luizianne Lins, enquanto o PDT tem cinco pré-candidatos (José Sarto, Samuel Dias, Ferrúcio Feitosa, Idilvan Alencar e Salmito Filho). Aliados mais próximos a Luizianne defendem, sem meias palavras, a manutenção da candidatura, mas outros setores mais moderados enxergam a aliança com o PDT como o melhor caminho político.

Um dos elos dessa ligação é o pré-candidato à Prefeitura de Caucaia, Elmano Freitas, que há duas semanas recebeu o apoio oficial do ex-presidenciável Ciro Gomes. A manifestação de Ciro foi vista como uma sinalização para uma aliança em Fortaleza.

A composição entrou na agenda nacional do PT e tem, hoje, a participação do ex-presidente Lula que aposta na candidatura de Luizianne Lins. O diálogo que está sendo mantido abre, porém, caminhos para um palanque que reúna, no primeiro turno, o PT e o PDT na sucessão do prefeito Roberto Cláudio. O diálogo é uma tentativa de superação dos conflitos entre Luizianne e o prefeito Roberto Cláudio.