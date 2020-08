Romaria de celebração de Nossa Senhora das Dores será em formato virtual neste ano

O uso formato virtual para a realização celebrações no período da pandemia tem sido cada vez mais usado para evitar aglomerações. Após a Romaria de Morte do Padre Cícero, no último mês de julho, “inaugurar” esse novo formato, a Diocese de Crato anunciou que a Romaria de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro do Norte, seguirá com a mesma configuração.

O evento acontece entre os dias 29 de agosto e 15 de setembro e costuma reunir 250 mil pessoas. A Diocese acredita que este formato resguardará a segurança dos romeiros, devotos e de todos aqueles que participam direta ou indiretamente da festa. O anúncio foi feito pelo pároco da Basílica de Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero José da Silva, após conversa com o bispo diocesano de Crato, Dom Gilberto Pastana, no último domingo.

A decisão foi baseada também nas medidas sanitárias adotadas pelo Estado para evitar aglomerações. A programação ainda será divulgada em breve e os romeiros e devotos poderão acompanhá-la em casa, por meio das transmissões da TV Web Mãe das Dores.