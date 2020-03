Russas: Secretaria da Saúde investiga caso de jovem com suspeita de coronavírus

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Russas, foi interditada na manhã desta terça-feira (3), devido a um caso suspeito de coronavírus. Os pacientes que estavam a espera de atendimento tiveram que procurar uma outra unidade hospitalar.

De acordo com informações, um jovem de 21 anos, aluno da UFC – Campus de Russas, deu entrada naquela unidade com suspeita da doença. O paciente que teve sua identidade preservada, está em sua residência sobre os cuidados da vigilância sanitária do município.

De acordo com o Secretário de Saúde de Russas, Gilberto Rodrigues, o estudante apresentou os sintomas e deu entrada na unidade de saúde.

“Ele teve contato com outros alunos nesta segunda e terça-feira” alertou Gilberto.

Segundo informações, o suspeito esteve recentemente em viagem pela França.

“Seus sintomas, somados ao seu roteiro de viagem levantou suspeitas dos nossos profissionais de saúde. Imediatamente foram tomadas todas as providências necessárias para avaliar com mais precisão as suspeitas” destacou o secretario.

As autoridades do município já informaram o caso a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e todo procedimento padrão está sendo adotado. A Secretaria de Saúde local informou que irá divulgar uma nota oficial sobre o caso.

(*)com informação do correspondente Cid Ferreira