Saia justa: Nelinho declara apoio a Bethrose e contraria PSDB em São Gonçalo do Amarante

O deputado estadual Nelinho Freitas criou uma verdadeira saia justa ao pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Arnaldo Forte, ao gravar um vídeo declarando apoio a ex-primeira dama do Município, Bethrose (PMB), que, também, está como pré-candidata.

Bethrose distribuiu o vídeo nas redes sociais e provocou reação de Arnaldo que classificou de descabida a postura adotada por Nelinho.

Arnaldo lamentou a falta de respeito do colega de partido, enquanto Nelinho tenta desfazer o mal-estar.

A polêmica está longe de acabar:

Beth ganhou visibilidade e, constrangido, Nelinho ainda não pediu desculpas a Arnaldo, nem encontra ambiente para pedir a retirada do vídeo das redes sociais.

Confira na íntegra vídeo: