Saiba como evitar doenças respiratórias e Covid-19 no ambiente de trabalho

O trabalho é um local onde doenças e infecções respiratórias, como o novo coronavírus (Covid-19), têm potencial de multiplicação. O risco existe, principalmente, pelo fato de pessoas ficarem muito próximas durante horas, compartilhando equipamentos, documentos e outros materiais que podem alojar o vírus.

A recomendação da Secretaria da Saúde do Ceará são que em caso de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa. Também é importante lavar as mãos sempre que necessário e usar álcool em gel 70% , além de não dividir objetos de uso pessoal. Além disso é essencial evitar o aperto de mãos, abraço e locais aglomerados. Quanto maior o número de pessoas próximas, mais chances há de transmissão viral.

Também é necessário ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas, e banheiros com álcool e água sanitária. Outra dica é realizar reuniões virtuais, cancelar viagens não essenciais, fazer rodízios com os funcionários e permitir o trabalho remoto, o famoso home office. Além disso, funcionários doentes devem ficar afastados de suas atividades laborais.

Contato com pessoas infectadas

Em caso de contato com pessoas infectadas, a orientação é prestar atenção aos sintomas de resfriado ou gripe. Se os sintomas surgirem, a recomendação é não ir ao trabalho e procurar uma unidade de saúde. Os sintomas do coronavírus podem se manifestar até 14 dias depois do último contato.

Febre alta, mal-estar intenso ou dificuldade para respirar exigem uma atenção especial. Os testes e o acompanhamento próximo de quem teve contato com os infectados são importantes para frear a transmissão local e diminuir a velocidade com a qual o vírus se espalha.