Saiba como solicitar a segunda via da CNH pela Internet

Se você perdeu a sua CNH (Carteira Nacional de Trânsito) ou se ela foi roubada, extraviada ou até deteriorou-se com o uso, não se preocupe! O Detran-CE, oferecendo praticidade para os cidadãos cearenses, desenvolveu um serviço online, lançado durante a pandemia, para a solicitação da segunda via da CNH.

Os motoristas agora podem solicitar, pela internet, a segunda via sem sair de casa. Após fazer a solicitação pelo site e efetuar o pagamento da taxa, o documento será enviado pelos Correios para o endereço cadastrado. Até o momento, já foram emitidas mais de 3 mil segundas vias de CNHs.

Para solicitar, é simples e rápido. Acesse nossa Central de Serviço, no menu “Serviços” do site, e na aba “Habilitação”, você irá encontrar a opção “2ª Via CNH”. Basta preencher os campos com os dados solicitados e depois clicar em “Confirmar”. Em seguida, confirme o endereço de entrega da sua CNH. Após o pagamento da taxa, a CNH será enviada para a sua residência!

Confira abaixo o passo a passo para solicitar a segunda via da sua CNH.

CNH Digital

E lembre-se, ative também a CNH Digital no seu celular. Assim, você poderá utilizar sempre a versão eletrônica que tem a mesma validade da impressa. E, em caso de perda ou roubo do aparelho, basta reinstalar, sem necessidade de solicitar e pagar pela segunda via. Para mais informações sobre como baixar a CNH Digital, consulte nossa Central de Serviços.