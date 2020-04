Saiba pedir auxílios do governo já liberados pela Caixa e INSS

A Caixa Econômica retoma nesta segunda-feira (13) os pagamentos do auxílio emergencial para trabalhadores informais que ficaram sem renda durante a quarentena para combater o novo coronavírus. Outros benefícios criados para combater a crise gerada pela pandemia também já podem ser solicitados.

Na semana passada, além da apresentação do aplicativo e o site do auxílio emergencial pela Caixa, também ocorreu à atualização da página de serviços do INSS, que agora permite o acesso a uma renda de R$ 1.045 aos segurados impossibilitados de trabalhar por doença ou acidente de trabalho. O Meu INSS, disponível por aplicativo para celular ou no site meu.inss.gov.br, passou a aceitar imagens de atestados médicos para pedidos de auxílio-doença.

Assim, o benefício pode ser aprovado sem a necessidade do segurado comparecer a uma agência da Previdência para passar pela perícia. Com o novo sistema, a análise do médico perito é feita com base na documentação enviada pela internet. Até a conclusão da análise, porém, o INSS antecipa três parcelas no valor de um salário mínimo (R$ 1.045) ao requerente.