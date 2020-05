Saída da Argentina de negociações do Mercosul pode impactar o CE

O afastamento da mesa de negociações do Mercosul anunciado pela Argentina, sob a justificativa de que o país irá focar em medidas internas de combate à pandemia, poderá ter reflexos sobre a economia cearense.



Das importações realizadas pelo Ceará, o país sul-americano acumula o terceiro maior volume de vendas ao Estado, atrás apenas de Estados Unidos e China. A Argentina é ainda o 10º principal destino das exportações cearenses. De janeiro a abril deste ano, o Ceará comprou US$ 79,7 milhões da Argentina e exportou US$ 15,8 milhões, principalmente calçados (US$ 9,5 milhões, o equivalente a 60% do total vendido ao país). E os cereais, sobretudo o trigo, foram os principais produtos importados, somando US$ 70,4 milhões, 88,3% do total.



Diante do anúncio da Argentina de que abandonará negociações de acordos do Mercosul, o governo brasileiro decidiu sugerir mudanças nas regras de funcionamento do bloco para viabilizar tratativas comerciais sem a participação do país vizinho. Os negociadores brasileiros argumentam que as regras vigentes hoje podem impedir o andamento de acordos futuros se não houver aval do governo argentino.