Salmito participa de reunião virtual da Assembleia e destaca a necessidade de isolamento social

O deputado Salmito (PDT) participou na manhã desta quinta-feria (19), de reunião virtual da Assembleia Legislativa que funcionou como teste preparatório para a sessão deliberativa marcada para essa sexta-feira (20), por volta das 9h30. Esse “bate-papo” foi transmitido pelos veículos de Comunicação da Casa.

Salmito parabenizou o presidente da Mesa Diretora, deputado José Sarto (PDT), pela iniciativa pioneira no Brasil, destacando o bom exemplo de distanciamento social seguido conforme as recomendações da autoridades sanitárias.

Salmito ressaltou, ainda, que a população precisa cada vez mais se conscientizar sobre o problema e seguir as orientações das autoridades públicas e sanitárias.

“Essas determinações da Secretaria da Saúde do Estado têm consistência técnico-científico, com muito zelo e cuidado preventivo. Nós precisamos apostar e confiar”, disse Salmito reforçando a necessidade de isolamento social. “Nada de pânico! Vamos manter a serenidade, o equilíbrio, mas com seriedade”, sugeriu o parlamentar.