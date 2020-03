Salmito será palestrante, nesta quinta, em seminário internacional de políticas públicas inovadoras para cidades

O deputado estadual Salmito Filho (PDT) participa, nesta quinta-feira (5), do painel “Deliberação Cidadã: uma inovação democrática para fortalecer as políticas públicas. A experiência do Conselho Cidadão de Fortaleza”. A palestra será ministrada durante o Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para Cidades, a ser realizada, no Centro de Eventos do Ceará. O evento é uma promoção da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

A iniciativa, vinculada integralmente à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reúne especialistas e líderes políticos nacionais e internacionais para o debate de políticas públicas que transformaram cidades.

Durante o painel, que tem como convidado especial o diretor executivo da fundação australiana New Democracy Foundation, Ilain Walker, serão debatidos os desafios e oportunidades dos juris cidadãos, também chamados de minipúblicos, como uma metodologia inovadora na tomada de decisões sobre as políticas públicas, ouvindo diretamente as demandas da sociedade.

Serviço

Painel “Deliberação Cidadã: uma inovação democrática para fortalecer as políticas públicas. A experiência do Conselho Cidadão de Fortaleza”

Data: 05/03/2020

Local: Salão Pecém do Centro de Eventos do Ceará

Hora: 9h

(*)com informação da A.I