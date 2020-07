Funceme registra chuvas de 185 mm em São Gonçalo do Amarante e 106 mm em Paracuru

Os municípios de São Gonçalo do Amarante e Paracuru registraram, entre as 7h deste domingo (5) e as 7h desta segunda-feira (6), suas maiores chuvas do ano de 2020, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O primeiro, cujo acumulado foi de 185 milímetros, foi observado no posto pluviométrico Santo Amaro. Além do mais expressivo no ano em São Gonçalo do Amarante, foi ainda o 2º maior da série histórica do município, ficando atrás somente dos 252 mm registrados entre os dias 6 e 7 de abril de 2016.

Já em Paracuru, a precipitação acumulada em 24 horas foi de 106 mm. O dado, apesar de não figurar entre os principais da história do município, foi o mais representativo deste ano. Além deste acumulado no posto pluviométrico Jardim do Meio, houve chuva de 70,9 mm no posto sede.

As precipitações recentes estão associadas à atuação de áreas de instabilidade que se aproximaram da costa cearense. De forma geral, o centro-norte do estado foi mais beneficiado em relação ao centro-sul, que teve registros pouco expressivos. Este cenário deverá seguir até terça-feira (7), conforme previsão realizada pela Funceme na manhã de hoje.