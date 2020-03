São José: Mais de 145 mil já foram beneficiados com sistemas de abastecimento d’água

O Projeto São José III já beneficiou mais de 145 mil cearenses com a entrega de sistemas de abastecimento d’água. A iniciativa ainda atendeu 40.281 pessoas com módulos sanitários e mais 15 famílias com sistema de reuso da água de cinzas. A água que chega à torneira das famílias do campo é captada a partir de poços, rios, açudes ou barragens e adutoras, próximas às comunidades rurais atendidas pelo projeto financiado com recursos de um acordo de empréstimo entre Governo do Ceará e o Banco Mundial. Em seguida, a água passa por etapas de tratamento como decantação e floculação, filtração e cloração, antes de chegar nas torneiras das casas.

“Uma criança banhada com água tratada é uma coisa e uma criança banhada com água poluída é outra. Vai aparecer coceira, brotoeja e uma porção de coisa. Até uma micose que tenha acaba com uma água de qualidade”, confia Luiz Gomes de Oliveira, de 66 anos. O avô de quatro netos e uma bisneta estava eufórico durante a solenidade de entrega da obra na comunidade de Piroás, em Redenção. “A gente tinha certeza que ia realizar, até mesmo para mostrar para aqueles que duvidavam. Agora, não tem mais o que discutir mais, está todo mundo feliz”, narrou.

A partir da entrega da obra, um membro da própria comunidade é designado como responsável pela operação da estação de tratamento e gestão do equipamento passa a ser de responsabilidade dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs) ou do Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar). Em caso de reparação do sistema, ou então reposição de peça, o custo da obra é rateado entre os beneficiários que passam a pagar uma taxa mensal pelo consumo d´água. O valor é calculado tanto levando em consideração às possíveis reparações, quanto em relação ao custo operacional do sistema.

“Foi um sofrimento muito grande e, hoje, é um momento de muita felicidade, esperança e fé para todos nós. Agora, temos água não apenas nos nossos mananciais, mas também em nossas torneiras e dentro das nossas casas”, garantiu Cláudia Alencar, tesoureira da Associação Comunitária da Localidade de Jenipapeiro, em Senador Pompeu. “É um acontecimento que, com toda certeza, vai mudar a vida de todas essas famílias, parece até que estamos sonhando”, concluiu.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará