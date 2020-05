SAP recebe doação de Comitê Internacional da Cruz Vermelha para a produção de 34 mil máscaras

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) recebeu uma nova doação de materiais para a produção de 34 mil máscaras de proteção e combate ao novo Coronavírus. O donativo foi entregue pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, representado pela chefe do escritório em Fortaleza, Valentina Torricelli.

De acordo com a representante da Cruz Vermelha, a parceria com a SAP reforça o esforço que a Pasta realiza através da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso (Cispe), para contribuir com a prevenção dos internos e servidores que atuam dentro das unidades prisionais.

“As pessoas privadas de liberdade e os servidores são pessoas vulneráveis pelo estado de confinamento que atuam. Desta forma, nós realizamos essa ação humanitária e apoiamos os esforços que são realizados pela SAP de combate ao novo coronavírus”, ressalta.

Além da doações de tecidos, o órgão internacional também forneceu duas máquinas de Atomizadores para a desinfestação nas unidades. As doações entregues foram celebradas pelo secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque.

“Essa parceria é fundamental. É a segunda vez que eles nos cedem materiais para a produção de máscaras e agora com dois Atomizadores reforçarão as desinfecções dentro das unidades. As doações são sempre bem-vindas e espero que outros órgãos também se sensibilizem nesse momento”, reforça.

Mauro reitera o esforço feito pela SAP para proteger os detentos e servidores.

“Mais uma vez o sistema penitenciário do Ceará sai na frente. É o primeiro do País que todo detento usa máscara no banho de sol, dentro das celas se tiver algum sintoma gripal também usam máscara e em todos os procedimentos internos também estão com a proteção no rosto”, afirma.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará