Saque em dinheiro do auxílio emergencial começa na segunda em lotéricas e caixas eletrônicos

A Caixa Econômica Federal começará a liberar, na segunda-feira (27), o saque em dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores com direito ao benefício e que receberão a grana por meio da poupança digital social.

Ao todo, 15 milhões de contas foram abertas pela Caixa. Os saques poderão ser feitos em lotéricas e caixas eletrônicos do banco público e seguirão um calendário pré-determinado. Na segunda (27), terão direito de pegar os valores os nascidos em janeiro e fevereiro.

Para todo mundo que tem conta digital, a partir desta segunda-feira já começa o recebimento na boca do caixa, no ATM [caixa eletrônico] e na lotérica, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em live no Facebook ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta quinta-feira (23).

Os trabalhadores que vão receber os valores são os informais inscritos pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site do programa nos primeiros dias de liberação das inscrições, entre 7 e 10 de abril. Há ainda alguns beneficiários inscritos no CadÚnico, que não tinham conta em banco.

Para receber os valores, é preciso gerar uma senha no aplicativo Caixa Tem. No entanto, o programa tem falhado. As respostas do governo são de que há um grande número de acessos o que tem feito com que a Caixa realize ajustes técnicos para que os programas voltam funcionar normalmente.

Confira o calendário de saque dos valores em dinheiro para quem tem poupança digital: