Saque em dinheiro do auxílio emergencial começa nesta segunda em lotéricas e caixas eletrônicos

A semana começa com expectativas entre milhares de cearenses que esperam o dinheiro extra do auxílio emergencial prometido pelo governo chegar em suas mãos. A Caixa Econômica Federal começa a liberar, a partir desta segunda-feira (27), o saque em dinheiro do auxílio de R$ 600 para trabalhadores com direito ao benefício e que receberão a grana por meio da poupança digital social.

Ao todo, 15 milhões de contas foram abertas. Os saques poderão ser feitos em lotéricas e caixas eletrônicos do banco público e seguirão um calendário que vai de acordo com o mês de aniversário. Nesta segunda, terão direito de pegar os valores os nascidos em janeiro e fevereiro.

Os trabalhadores que vão receber os valores são os informais inscritos pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site do programa nos primeiros dias de liberação das inscrições, entre 7 e 10 de abril.

Para receber os valores, é preciso gerar uma senha no aplicativo da Caixa. Além disso, para realizar o saque, será gerado um código que permitirá o trabalhador retirar auxílio de R$ 600 em caixas eletrônicos ou lotéricas.