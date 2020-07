Saque emergencial do FGTS em espécie será liberado neste sábado para nascidos em janeiro

Os trabalhadores cearenses nascidos no mês de janeiro podem retirar o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em espécie a partir deste sábado. Este grupo foi contemplado com o direito ao saque emergencial, por meio de crédito na Conta Poupança Social Digital, aberto automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores, no dia 29 de junho.

O segundo grupo que terá direito ao saque em dinheiro dos valores, que têm limite de R$ 1.045 por pessoa, será o de trabalhadores nascidos em fevereiro. Essas pessoas receberam acesso, pela conta digital automática, no dia 6 de julho e poderão sacar em espécie no dia 8 de agosto.

O novo saque foi criado pelo governo federal para enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de covid-19. O pagamento do saque emergencial é feito, em um primeiro momento, por meio de crédito na Conta Poupança Social Digital, aberto automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores.