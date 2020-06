Saques do FGTS serão liberados em contas digitais da Caixa

Boa notícia para quem tem dinheiro a receber do FGTS. O saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que vai liberar até R$ 1.045 para os trabalhadores que têm contas no FGTS a partir do próximo dia 15, seguirá os mesmos moldes do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Ou seja, será feito primeiro em uma conta digital da Caixa e só depois poderá ser sacado presencialmente nas agências do banco.

A ideia da Caixa Econômica Federal é liberar os recursos do FGTS em uma conta social gratuita, que permite ao trabalhador pagar contas e fazer compras de forma remota através do aplicativo Caixa Tem, a partir do próximo dia 15.

E só depois de alguns dias permitir o saque em espécie dos recursos que não forem usados por meio do aplicativo, através de um calendário de saques que será escalonado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.