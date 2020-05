Sarto anuncia aquisição de testes rápidos a fim de preparar Assembleia para retomada gradual de atividades

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), anunciou hoje (21) que está em fase de conclusão processo de aquisição de testes rápidos para servidores da Casa. O objetivo é preparar as condições de retorno gradual às atividades a partir de quando forem flexibilizadas as regras de isolamento social no Ceará e em Fortaleza. Ele ressaltou que não há definição de data para a retomada de atividades presenciais, uma vez que o relaxamento das normas de distanciamento depende da evolução do quadro da pandemia no Estado.

De acordo com Sarto, se for confirmada a tendência de desaceleração da transmissão da Covid-19, é importante que a Assembleia esteja preparada para gradualmente voltar a receber servidores zelando por sua segurança.

“Estamos em vias de concluir a aquisição de testagem rápida para servidores, funcionários e assessores, vislumbrando que, em dez dias ou pouco mais, já começaremos uma flexibilização de reuniões e quantidade maior de pessoas na Assembleia”, afirmou Sarto, durante pronunciamento na abertura da sessão deliberativa remota desta quinta-feira.

Durante sua fala, o presidente do Parlamento solicitou que a 1ª Secretaria organize junto aos gabinetes uma lista de assessores prioritários para fazerem a testagem. Segundo Sarto, a retomada gradual das atividades ocorrerá seguindo as recomendações das autoridades de saúde do Estado e do Município, de forma supervisionada, evitando aglomeração indevida.