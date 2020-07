Sarto anuncia que, até segunda, Assembleia conclui plano de retomada de atividades

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), se pronunciou a respeito dos preparativos para a retomada das atividades presenciais, que ainda não têm data definida. O anúncio foi feito na abertura da sessão remota da Assembleia nesta quinta-feira (2). Segundo Sarto, até a próxima segunda-feira (6), o plano de retorno deve ser finalizado e apresentado aos parlamentares para ser apreciado.

Ele destacou que, nesta semana, foram iniciados os testes de servidores e também houve reunião com o setor de epidemiologia da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado com o objetivo de preparar um calendário. De acordo com Sarto, o primeiro critério levado em consideração é a segurança que a Assembleia deve dar a todos os seus assessores, funcionários, deputados, imprensa, para que não corramos nenhum risco de transmissão involuntária do coronavírus.

O presidente da Assembleia reforça que, além do teste rápido, que identifica se há vírus ativo e se há anticorpos no organismo, deputados e aqueles servidores considerados essenciais para o funcionamento mínimo do Parlamento passarão ainda pelo teste Swab (com coleta de material na orofaringe).

Ele pontuou ainda que tem acompanhado o rito desenvolvido nas Assembleias Legislativas de todo o Brasil. “Nós temos um colegiado de presidentes de Assembleia, onde, uma vez em cada semana, a gente atualiza a situação, exatamente para compartilhar (as ações), mesmo sabendo que diferentes regiões do Brasil estão em diferentes estágios da doença”, pondera.

Segundo ele, essas reuniões têm a finalidade de tentar unificar as medidas de retorno presencial, de forma gradual.

“Acima de tudo, garantindo a proteção de todos os servidores, isolando aqueles que pertencem ao grupo de risco, permanecendo no teletrabalho, no home office. E eu creio que, até segunda-feira, a gente consegue concluir (o plano) para apresentar a todos os deputados e parlamentares”, concluiu.

Além da realização de exames, os preparativos para retomada de atividades na sede da Assembleia incluem instalação de totens com álcool em gel, ações educativas com informações para prevenção da doença e sinalização indicando distanciamento social, entre outras ações.