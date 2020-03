Sarto anuncia R$ 46 milhões em emendas dos deputados estaduais para combate ao coronavírus

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), anunciou, na noite desse sábado (21), que conversou com seus 45 colegas parlamentares solicitando a cada um que destine a verba de R$ 1 milhão à qual tem direito pelo Programa de Cooperação Federativa (PCF), a chamada emenda parlamentar, para ações de combate e prevenção ao novo coronavírus. Com a medida, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) passa a contar com reforço de R$ 46 milhões.

“Cada deputado assina um documento, ofício, liberando o recurso referente ao Programa de Cooperação Federativa, que está na lei orçamentária anual, da ordem de R$ 1 milhão por deputado, para ser usado pela Secretaria Estadual de Saúde no combate e prevenção ao novo coronavírus, o Covid-19, ficando a critério do secretário, o Doutor Cabeto, o gerenciamento desse recurso, se para compra de equipamentos, compra de respiradores, UTIs, insumos, se para fortalecer a estrutura de engenharia de alguns hospitais polos e regionais. Enfim, a completa gerência será da Secretaria Estadual de Saúde”, enfatizou.

Segundo Sarto, assim que possível, será realizado um ato virtual para formalizar a doação de cada deputado, “para que a população saiba o que o Parlamento está fazendo”.

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto: