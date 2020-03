Sarto comemora primeira sessão virtual, inédita no país, da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Ceará realizou, nesta sexta-feira (20), a primeira sessão com o Sistema de Deliberação Remota (SDR), na qual foram aprovadas a reestruturação salarial de policiais e bombeiros militares, a ascensão funcional dos servidores da saúde, entre outras mensagens do Poder Executivo. A sessão virtual, inédita na história do Parlamento e pioneira no País, contou com a participação de 44 deputados.

O presidente da Assembleia, deputado José Sarto (PDT), enalteceu a adesão dos parlamentares.

Tivemos um quórum de 44 parlamentares, o que mostra o compromisso do Legislativo cearense, mesmo em um momento de grave crise mundial, comemorou Sarto.

A decisão de suspender as sessões presenciais foi tomada pelo presidente Sarto na última quarta-feira (18), com a finalidade de reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus. Outras medidas mitigadoras foram tomadas pela Casa. Durante a sessão remota, Sarto anunciou que a Assembleia vai investir em campanhas de conscientização.

Toda a publicidade institucional da Casa será revertida para campanha de conscientização para evitar a disseminação do coronavírus, declarou Sarto.

Ao fim da sessão ordinária virtual, o presidente deixou pré-agendada uma reunião do Colégio de Líderes para a próxima segunda-feira (22).

Ele também ressaltou o trabalho da equipe de servidores da Assembleia que conseguiu viabilizar, de forma célere, a sessão remota. “Parabenizo a equipe de tecnologia da informação (TI) da Casa, que partiu na frente nessa iniciativa, sendo um orgulho para o corpo de servidores do Poder Legislativo”, enfatizou.

A sessão deliberativa remota foi transmitida pela TV Assembleia, Rádio Assembleia, Facebook e site da Casa.

TV Assembleia no Cariri e em Sobral

No início da transmissão, Sarto anunciou que, desde a noite de quinta-feira (19), está aberto o sinal de transmissão da TV Assembleia (canal 31.1 digital) para a região do Cariri e município de Sobral, fruto se parceria com o Senado Federal e Prefeitura de Sobral, respectivamente.