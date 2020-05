Sarto destaca destinação R$ 46 milhões em emendas deputados para combater Covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), informou, na abertura da 29° sessão deliberativa extraordinária do sistema de deliberação remota da Casa, desta quinta-feira (07), a destinação de R$ 46 milhões em emendas parlamentares para a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará por parte dos parlamentares da AL.

Segundo José Sarto, a verba que foi destinada por cada um dos 46 deputados por meio do Programa de Cooperação Federativa (PCF) – a chamada emenda parlamentar – para a contribuição no combate e prevenção da pandemia do Covid-19.

“Esse recurso está sendo usado para a aquisição de respiradores que estão chegando nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). Essa é uma de diversas contribuições que a Casa está dando para combater a pandemia”, explicou.

O deputado assinalou que em breve deve haver uma prestação de contas de quanto foi dirigido para cada equipamento, garantindo a transparência na aplicação de recursos.

“De maneira segregada, quando oportuno, gostaríamos de mostrar quanto foi destinado para respirador, insumos, equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes rápidos”, disse.

O parlamentar ressaltou também que o Ceará é o Estado do Brasil que mais construiu leitos de UTI durante a pandemia do coronavírus.

“São quase 600 leitos, além dos leitos de enfermaria para atender pacientes com o vírus, e tanto a Prefeitura de Fortaleza como o Governo do Estado, adquiriram equipamentos entre respiradores e insumos comprados com recursos destinados pelos deputados”, apontou.

O presidente José Sarto lamentou ainda a morte da amiga e servidora do Gonzaguinha da Barra do Ceará, Alice Veras Martins.

“Conheci a dona Alice quando fui plantonista do Gonzaguinha. Era uma pessoa marcante. Sempre buscava ajudar a todos e quero me solidarizar com toda a família dela nesse momento de luto”, afirmou.

Sarto também deu boas vindas ao deputado Manoel Duca (PDT), que volta da suplência em substituição ao deputado Tin Gomes (PDT), que tirou licença para interesse particular.