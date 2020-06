Sarto destaca plataforma que possibilita votações secretas na Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), destacou, nesta quinta-feira, ao abrir mais uma sessão remota, a plataforma montada pelo Departamento de Informática da Casa que permite as votações secretas virtuais.

Lembro aos deputados que precisam habilitar os seus celulares para podermos realizar votações secretas, quando for oportuno, observou.



José Sarto explicou ainda que a plataforma será usada para votar o veto do Poder Executivo, lido no expediente desta quinta-feira, que trata da inconstitucionalidade do Autógrafo de Lei n°308/18, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comunicarem os consumidores antes da remessa destes para os órgãos de proteção de crédito.



Como veto e qualquer outra matéria sigilosa obedecem a ritos especiais, não usaremos o sistema hoje, mas devemos utilizá-lo em breve, disse Sarto ao lembrar que, para participar e utilizar o novo sistema de votações secretas, os deputados acompanharam treinamento na última reunião da Mesa Diretora e do Colégio de Líderes e conheceram melhor o sistema e a tecnologia utilizadas nesse sistema de votação virtual.



HOMENAGEM A EX-PRESIDENTE



José Sarto prestou homenagem, ainda, ao ex-presidente da Assembleia Legislativa, Welington Landim, que faleceu no dia 9 de junho de 2015. Sarto se solidarizou com o deputado Guilherme Landim (PDT), filho do ex-parlamentar, e toda a família.

Wellington Landim era humanista por formação, foi presidente da Assembleia Legislativa e líder do Governo. Deixou para nós um legado de exemplo que o deputado Guilherme Landim muito competentemente representa na Casa. Aproveito para abraçar a ex-deputada Gislaine (Landim) e toda a família, assinalou.



Ainda durante a sessão remota, o presidente José Sarto informou que o hospital de campanha montado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, já atendeu mais de mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus e parabenizou a equipe de profissionais que está gerenciando a unidade.

O índice de altas é muito bom e parabenizo toda a equipe desse hospital de campanha, que foi uma decisão acertada da Prefeitura de Fortaleza, salientou.

(*) Com informações da Assessoria de Imprensa da Assembleia Legislativa