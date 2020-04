Sarto vê gravidade em revelações de Moro e defende impeachment

O presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), classificou na tarde desta sexta-feira (24), como graves as revelações do Ministro Sergio Moro, que pediu exoneração no cargo após interferência política pela Polícia Federal (PF) e afirmou que por muito menos presidentes da república foram cassados no Brasil.

Sarto defendeu com essa expressão o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. As revelações de Sergio Moro, segundo o presidente da Assembleia Legislativa devem ser investigadas com profundidade.